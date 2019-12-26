Додон пообещал приехать в Москву на 75-летие Дня Победы
Молдавский лидер Игорь Додон принял приглашение российского коллеги Владимира Путина приехать в Москву на 75-летие Дня Победы. Об этом сообщил ТАСС.
По данным информагентства, Додон пообещал посетить торжества в честь 75-летия Победы, которые пройдут в Москве девятого мая.
«Также в параде Победы примут участие и наши военные — почетный караул президента», — цитирует политика сайт телеканала «Звезда».
Отмечается, что кроме Додона, на юбилейный парад приедут лидеры других государств. В частности, свое присутствие уже подтвердили главы Сербии, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Чехии, Франции, Кубы и Индии.