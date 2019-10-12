Додон подарил Путину обещанное вино

Додон отправил бочки с домашним вином собственного производства в Москву.

«Дело в том, что президент Молдавии летает не специальным бортом, а обыкновенным рейсом и привезти их в Ашхабад было непросто. О чем я проинформировал президента России, когда поздравлял его в столице Туркмении», — рассказал глава Молдавии.

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Ранее Додон рассказал в эфире местного телеканала о планах поздравить Путина с днем рождения. Он планировал вручить на саммите СНГ в Ашхабаде молодые белое и красное вина из Садова — родного села молдавского лидера. В том, что подарок понравится Путину, Додон не сомневался.

Президент Молдавии в 2017 году уже привозил Путину несколько бутылок вина из личной коллекции президента России. Дело в том, что в Молдавии существует традиция дарить приезжающим высоким гостям напитки из винных подвалов Крикова. Путин прилетал в Кишинев в 2002 году в свой день рождения, поэтому Додон подарил ему несколько сотен раритетных бутылок. Эти алкогольные подарки лидеры стран не увозят на родину, а оставляют дозревать и набирать вкус в подземном хранилище.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года. Ему исполнилось 67 лет. Президент вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу отдыхал в тайге, где собирал грибы и ягоды.