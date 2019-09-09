  • Додон озвучил скидку на российский газ, которую добился для Молдавии

    09 сентября 2019, 17:35

    Ольга Чеснокова

    Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что цена на российский газ составит для Кишинева 220—225 долларов за тысячу кубометров вместо 235 долларов. Его слова процитировало РИА «Новости».

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    Додон добавил, что ожидает, что с 1 января 2020 года скидка на поставку российского газа для Молдавии составит 45—50 долларов, а с 1 апреля — 70 долларов. По его словам, Кишинев рассматривает три варианта транзита газа. Однако детально о них рассказывать молдавский лидер не стал.

    Он напомнил, что действующий контракт с Россией истекает в конце 2019 года. В связи с этим Молдавии важно продлить соглашение во избежание дальнейшего повышения цен.

    «Но я уверен, что с 1 января 2020 года у нас будет газ», — подчеркнул Додон.

    Молдавия закупает газ у «Газпрома» по договору 2008 года. Цена формируется в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках. Действие контракта истекает 31 декабря 2019 года, напомнил сайт RT.