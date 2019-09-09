Додон озвучил скидку на российский газ, которую добился для Молдавии

Додон допустил снижение цены российского газа для Молдавии Подробнее

Додон добавил, что ожидает, что с 1 января 2020 года скидка на поставку российского газа для Молдавии составит 45—50 долларов, а с 1 апреля — 70 долларов. По его словам, Кишинев рассматривает три варианта транзита газа. Однако детально о них рассказывать молдавский лидер не стал.

Он напомнил, что действующий контракт с Россией истекает в конце 2019 года. В связи с этим Молдавии важно продлить соглашение во избежание дальнейшего повышения цен.

«Но я уверен, что с 1 января 2020 года у нас будет газ», — подчеркнул Додон.

Молдавия закупает газ у «Газпрома» по договору 2008 года. Цена формируется в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках. Действие контракта истекает 31 декабря 2019 года, напомнил сайт RT.