Додон отметил день рождения на Сахалине и Курилах

Бывший президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон отметил свой 46-й день рождения на Сахалине и Курилах. Об этом он написал в Facebook.

Политика и его семью пригласили российские друзья, которые подарили «невероятное и незабываемое путешествие».

Додон назвал Сахалин и Курилы прекрасными местами для отдыха и медитаций, написала «Газета.ru».

«В этом году я отметил день рождения на „краю мира“, в очень значимом месте, очень красивом и спокойном — на островах Сахалин и Курилы. Это замечательнее место для отдыха и медитаций», — заявил Додон.

Бывший президент взял сейчас отпуск потому, что в политической жизни Молдавии возникла пауза.

Додон в конце прошлой недели говорил, что уехал в Россию с частным визитом. Однако тогда он не раскрыл подробностей.

Додон руководил Молдавией с 2016 по 2020 год.