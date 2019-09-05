Додон объяснил, почему Молдавия не вступит в НАТО

Додон анонсировал переговоры с Путиным по газу Подробнее

«Нейтральный статус Республики Молдова означает неучастие в военных блоках, в том числе НАТО. Исходя из этого, мы намерены добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета нашей страны», — заявил молдавский лидер.

Додон добавил, что статус нейтралитета и взвешенная политика — основные приоритеты для страны. По его словам, Молдавия заинтересована в выстраивании добрососедских отношений со всеми партнерами.

По его словам, такое заявление он озвучил во время встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Согласно Конституции Молдавии, страна обладает статусом нейтралитета. Между тем с 1994 года республика сотрудничает с НАТО, в Кишиневе действуют информационный центр альянса, напомнила «Газета.ru».