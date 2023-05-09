09 мая 2023, 14:33
Додон назвал Путина патриотом России
Экс-президент Молдавии Додон назвал Владимира Путина патриотом России
Президент России Владимир Путин является настоящим президентом своей страны. Об этом во время посещения в День Победы мемориала «Вечность» в Кишиневе сообщил бывший президент Молдавии Игорь Додон, его слова привело РИА «Новости».
«Путин — настоящий патриот своей страны, настоящий государственник. У нас всегда были хорошие отношения», — сказал он.
Реклама
Додон отметил, что надеется на восстановление полноценного сотрудничества между Молдавией и Россией в будущем.
«Этого хотят большинство жителей республики. Президент Майя Санду против, но сами жители хотят», — добавил бывший глава государства.
Также Додон отметил, что специальная операция на Украине является трагедией для всех сторон.
«Надеюсь, что стороны начнут мирные переговоры и все закончится», — отметил бывший президент.
Утром во вторник в Москве прошел торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы. В своем выступлении президент Владимир Путин заявил, что противники хотят уничтожить Россию.
Молдавия
Россия
Реклама
Реклама