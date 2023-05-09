Мир 09 мая 2023, 14:33 Додон назвал Путина патриотом России Экс-президент Молдавии Додон назвал Владимира Путина патриотом России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин является настоящим президентом своей страны. Об этом во время посещения в День Победы мемориала «Вечность» в Кишиневе сообщил бывший президент Молдавии Игорь Додон, его слова привело РИА «Новости».

«Путин — настоящий патриот своей страны, настоящий государственник. У нас всегда были хорошие отношения», — сказал он.

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Додон отметил, что надеется на восстановление полноценного сотрудничества между Молдавией и Россией в будущем.

«Этого хотят большинство жителей республики. Президент Майя Санду против, но сами жители хотят», — добавил бывший глава государства.

Также Додон отметил, что специальная операция на Украине является трагедией для всех сторон.

«Надеюсь, что стороны начнут мирные переговоры и все закончится», — отметил бывший президент.

Утром во вторник в Москве прошел торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы. В своем выступлении президент Владимир Путин заявил, что противники хотят уничтожить Россию.