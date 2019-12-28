Додон назвал отличительную черту Путина

Додон поделился своим отношением к Путину в рамках проекта агентства к 20-летию правления руководителя России. «Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом подчеркивает, что ничего не забывает», — отметил Додон.

Собеседник добавил, что на любой встрече с Путиным он может обсуждать любые сложные вопросы максимально откровенно. Диалоги с российским президентом в таком ключе помогают быстро достичь взаимопонимания и решить актуальные проблемы.

Додон подчеркнул, что у Путина удивительная память. «Он и спустя десятилетия помнит до мельчайших деталей определенные события, которые имели место в истории молдавско-российских отношений», — поделился молдавский президент.

Проект РИА «Новости» — это серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые много лет знают Путина.