Додон допустил снижение цены российского газа для Молдавии

«Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение», — рассказал он.

Додон заявил о намерении Молдавии восстановить стратегические отношения с Россией Подробнее

Президенты согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли. Это означает, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Напротив, с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдавии снизится.

Политики затронули на встрече различные вопросы, необходимые для стратегического диалога между Молдавией и Россией, отметил Додон. Особое внимание они уделили именно решению проблемы с поставками природного газа в Молдавию. Кроме того, глава Молдавии поблагодарил Путина за продление режима беспошлинного импорта на российский рынок пяти категорий товаров агропромышленного сектора. Благодаря этому объем поставок местной продукции значительно вырос в последние месяцы.

Молдавия подписала с «Газпромом» договор в 2008 году и с тех пор закупает голубое топливо. Цены на газ формируются в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках. Действие контракта истекает 31 декабря 2019 года.