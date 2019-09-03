Додон анонсировал переговоры с Путиным по газу

Президент России Владимир Путин и его коллега из Молдавии Игорь Додон проведут переговоры в грядущую субботу. Темой встречи станет обсуждение газового вопроса.

О предстоящей встрече с российским лидером заявил журналистам молдавский глава, который находится в России с официальным визитом. Его слова привело РИА «Новости».

«Предстоит принять окончательное решение по газовому вопросу, чтобы не было повышения тарифа для конечных потребителей», — рассказал Додон о подробностях переговоров.

По его словам, официальная встреча состоится в Кремле.

Додон заявил о намерении Молдавии восстановить стратегические отношения с Россией Подробнее

Вопрос, подчеркнул президент Молдавии, обладает принципиальным значением. Ко всему прочему, приближаются зима и новый отопительный сезон. Додон намерен сделать все возможное, «чтобы граждане не страдали».

«Если нужно будет еще раз поехать с этой целью в Москву, я поеду», — заключил он.

Договор о поставках газа был подписан между «Газпромом» и Молдавией еще в 2008 году, его действие истекает 31 декабря 2019-го. Ситуацию с поставками Додон уже обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Российские власти также получили от него официальное обращение о предоставлении скидок на голубое топливо.