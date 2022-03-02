«Дочке» Сбербанка запретили деятельность в Австрии

Финансовый регулятор Австрии (FMA) вынес решение о запрете коммерческой деятельности Sberbank Europe AG. Банковская группа входит в структуру дочерних предприятий Сбербанка.

FMA выполнил запрос Европейского центрального банка, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление австрийского ведомства. Теперь банк со штаб-квартирой в Вене не сможет проводить платежи, совершать какие-либо операции и транзакции.

«Дочке» Сбербанка назначили внешнего аудитора.

Санкции против Сбербанка 1 марта ввела Великобритания, запретив ему корреспондентские счета и клиринговые операции в фунтах. В кредитно-финансовой организации заметили, что ограничения не должны повлиять на российских клиентов.

Постпреды стран ЕС также одобрили исключение ряда российских банков из SWIFT. Меры вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.