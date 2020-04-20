Дочка не узнала отца-медика, вернувшегося из Уханя

Ван Бэньсю, 39-летний медбрат, находился в Ухане 56 дней — помогал спасать зараженных коронавирусной инфекцией. Под его присмотром находился 21 пациент с COVID-19.

1 апреля медик вернулся домой в Гуйчжоу. Зайдя в дом, он сразу же позвал свою трехлетнюю дочку. Девочка выбежала на порог, но не смогла узнать отца из-за его седых волос. Она спросила: «Кто вы?».

Бэньсю несколько минут пытался доказать дочери, что он ее настоящий отец. Спустя какое-то время она поверила и бросилась ему на шею.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря в провинции Ухань. На данный момент в КНР зафиксировано 84 239 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки было выявлено всего 14 новых пациентов. С января погибли 4642 человека, выздоровели — 78 602.

В России коронавирус подтвержден у 47 121 человек.