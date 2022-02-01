Названо местонахождение старшей дочери Назарбаева

Занимающая должность депутата парламента Казахстана старшая дочь бывшего президента республики Дарига Назарбаева находится в Нур-Султане и остается в неоплачиваемом отпуске. Об этом со ссылкой на помощницу депутата Жанну Ермекову сообщило издание Zakon.kz.

Собеседница журналистов пояснила, что Дарига Назарбаева продолжает восстанавливаться после заражения коронавирусом.

«Сейчас она находится в Нур-Султане и продолжает проходить курс реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции», — заявила Жанна Ермекова.

Дарига Назарбаева после охвативших страну беспорядков пропала из публичного поля. Она прекратила приходить на заседания парламента. Ее помощница объяснила это тем, что депутат заразилась коронавирусом и ей приходится лечиться, находясь в неоплачиваемом отпуске.

В конце января члены политсовета правящей партии Казахстана «Нур Отан» исключили Даригу Назарбаеву из своего состава.

В парламенте республики старшая дочь бывшего президента входила в комитет по экономической реформе и региональному развитию. В прошлом созыве она занимала пост спикера верхней палаты. В данный момент она занимается делами фонда Назарбаева.