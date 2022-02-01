facebook_pixel
    01 февраля 2022, 15:41

    Названо местонахождение старшей дочери Назарбаева

    Помощница Дариги Назарбаевой заявила, что начальница проводит отпуск в Нур-Султане

    Анатолий Минкин

    Занимающая должность депутата парламента Казахстана старшая дочь бывшего президента республики Дарига Назарбаева находится в Нур-Султане и остается в неоплачиваемом отпуске. Об этом со ссылкой на помощницу депутата Жанну Ермекову сообщило издание Zakon.kz.

    Названо местонахождение старшей дочери Назарбаева

    Собеседница журналистов пояснила, что Дарига Назарбаева продолжает восстанавливаться после заражения коронавирусом.

    «Сейчас она находится в Нур-Султане и продолжает проходить курс реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции», — заявила Жанна Ермекова.

    Дарига Назарбаева после охвативших страну беспорядков пропала из публичного поля. Она прекратила приходить на заседания парламента. Ее помощница объяснила это тем, что депутат заразилась коронавирусом и ей приходится лечиться, находясь в неоплачиваемом отпуске.

    В конце января члены политсовета правящей партии Казахстана «Нур Отан» исключили Даригу Назарбаеву из своего состава.

    В парламенте республики старшая дочь бывшего президента входила в комитет по экономической реформе и региональному развитию. В прошлом созыве она занимала пост спикера верхней палаты. В данный момент она занимается делами фонда Назарбаева.