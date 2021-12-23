Принц Гарри и Меган Маркл впервые опубликовали фото дочери Лилибет

Королевские семьи Европы перед зимними праздниками выпускают рождественские открытки, где в качестве оформления используют семейные фотографии. Принц Гарри и Меган Маркл, несмотря на то, что сложили официальные полномочия, решили следовать традиции и впервые показали публике свою дочь Лилибет.

Фотография быстро разошлась по социальным сетям.

На опубликованном кадре видно, что принц Гарри держит на коленях старшего сына Арчи, а Меган Маркл держит на поднятых руках младшую дочь.

Как сообщило Yahoo News, открытки продаются в Великобритании и других странах. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность. Внутри герцог и герцогиня Сассекские оставили обращение и поздравление.

«В 2021 году мы приветствовали нашу дочь Лилибет в мире. Арчи сделал нас мамой и папой, а Лили сделала из нас семью. С нетерпением ожидая 2022 года, мы сделали пожертвования от вашего имени нескольким организациям, которые чтят и защищают семьи, — от тех, кто переезжает из Афганистана, до американских семей, нуждающихся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком. Желаем вам счастливых праздников и удачного Нового года. Как всегда, Гарри, Меган, Арчи и Лили».

Автором снимка стал фотограф Алекс Любомирски, который посетил семью в их доме в Санта-Барбаре. Он отметил, что для него изображение стало продолжением истории семьи.

«Сначала я фотографировал их во время помолвки, потом — во время свадьбы, сейчас — как семью. Я вижу, как их любовь проявляется в двух прекрасных детях», — отметил он.

Младшая дочь Гарри и Меган Маркл появилась на свет 4 июня этого года. Ее полное имя звучит как Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Первая часть имени — Лилибет — это прозвище, которое король Георг V дал своей внучке — нынешней королеве Елизавете II, когда она была ребенком.