Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»

Свою речь она произнесла во время прощания с военнокомандующим в Тегеране. «Сумасшедший [президент США Дональд] Трамп, не думайте, что все закончилось с мученической смертью моего отца», — приводит агентство слова выступления Зейнаб Сулеймани, которое транслировало иранское государственное телевидение.

Иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис погибли в ночь на 3 января во время ракетного удара США по району международного аэропорта Багдада, пишет «Газета.ru».

В Белом доме их обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Власти Ирана пообещали отомстить Соединенным Штатам за смерть генерала. Трамп заявил, что военные силы США нанесут удары по 52 целям в Иране, если во время ответных действий Тегерана пострадают американцы.

После смерти генерала спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Трампу могут ограничить военные полномочия по Ирану.