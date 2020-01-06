    06 января 2020, 10:24

    Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»

    Андрей Иванов

    Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни». Об этом сообщило агентство Reuters.

    Свою речь она произнесла во время прощания с военнокомандующим в Тегеране. «Сумасшедший [президент США Дональд] Трамп, не думайте, что все закончилось с мученической смертью моего отца», — приводит агентство слова выступления Зейнаб Сулеймани, которое транслировало иранское государственное телевидение.

    Иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис погибли в ночь на 3 января во время ракетного удара США по району международного аэропорта Багдада, пишет «Газета.ru».

    В Белом доме их обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Власти Ирана пообещали отомстить Соединенным Штатам за смерть генерала. Трамп заявил, что военные силы США нанесут удары по 52 целям в Иране, если во время ответных действий Тегерана пострадают американцы.

    После смерти генерала спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Трампу могут ограничить военные полномочия по Ирану.