Дочь Спилберга рассказала о работе в порно
Приемная дочь американского режиссера Стивена Спилберга Микаэла призналась, что ей доставляет наслаждение ее работа. Она снимается в порнофильмах, передает портал News.ru со ссылкой на иностранные фильмы.
«Она (работа в порно — прим. ред.) подарила мне новый полноценный и жизнеутверждающий способ существования», — рассказала 24-летняя девушка.
По ее словам, благодаря своей работе она стала финансово независимой от родителей, которых не расстроили ее предпочтения. Их скорее заинтриговало решение дочери попробовать себя в качестве порноактрисы.