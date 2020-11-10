Дочь Спилберга рассказала о работе в порно

«Она (работа в порно — прим. ред.) подарила мне новый полноценный и жизнеутверждающий способ существования», — рассказала 24-летняя девушка.

По ее словам, благодаря своей работе она стала финансово независимой от родителей, которых не расстроили ее предпочтения. Их скорее заинтриговало решение дочери попробовать себя в качестве порноактрисы.