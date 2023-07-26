Мир 26 июля 2023, 11:38 Дочь президента Мозамбика Жозина Машел рассказала, что колонизаторы посягали на собственность его отца

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Дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела Жозина Машел в разговоре с RT рассказала о том, как колонизаторы посягали на собственность ее отца.

В те времена колонизаторы уводили у него скот и заставляли креститься ради возможности пойти в школу, отметила Машел.

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По словам дочери президента Мозамбика, ее отец всю жизнь трудится ради народа региона Южной Африки.

Потомки легендарных африканских лидеров примут участие в сессиях саммита Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27—28 июля.