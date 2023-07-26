Мир 26 июля 2023, 11:34 Дочь президента Мозамбика Жозина Машел: на самом деле мы довольно богатая страна

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На самом деле Мозамбик — довольно богатая страна. Вся дилемма заключается в том, чтобы ее ресурсы действительно использовались на благо народа. Об этом RT рассказала дочь первого независимого президента Мозамбика Жозина Машел.

Правозащитница отметила, что Мозамбику необходимо развивать связи с другими государствами, чтобы еще больше пользы принести народу.

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Потомки легендарных африканских лидеров примут участие в сессиях саммита Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля.