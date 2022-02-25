Дочь Назарбаева сложила полномочия депутата парламента Казахстана

Старшая дочь бывшего президента республики Дарига Назарбаева объявила о сложении полномочий депутата Мажилиса Парламента, сообщил Zakon.kz. Назарбаева решила полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.

Назарбаева поблагодарила казахстанцев, голосовавших за партию «Нур Отан», по списку которой прошла в парламент, а также однопартийцев и руководство страны за оказанное ей доверие.

«Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны. Все случившееся — это огромная трагедия всего нашего народа. Считаю, что необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены», — добавила Дарига Назарбаева.

По ее мнению, обществу стоит «извлечь горькие уроки „черного января“ и сделать все от нас зависящее, чтобы такое больше никогда не повторилось», а также призвала к единству и сплоченности общества «ради настоящего и будущего Родины».

Дарига Назарбаева пообещала и дальше служить своей стране и отметила, что должности для этого не нужны.

Дарига Назарбаева пропала из публичного поля после охвативших страну беспорядков. Она прекратила приходить на заседания парламента. Ее помощница объяснила, что депутат заразилась коронавирусом и лечится, находясь в неоплачиваемом отпуске.

В конце января члены политсовета правящей партии Казахстана «Нур Отан» исключили Даригу Назарбаеву из своего состава.

В парламенте республики старшая дочь бывшего президента входила в комитет по экономической реформе и региональному развитию. В прошлом созыве занимала пост спикера верхней палаты. В данный момент она занимается делами фонда Назарбаева.

В начале февраля стало известно, что Дарига Назарбаева находится в Нур-Султане. На от момент она все еще была в неоплачиваемом отпуске.