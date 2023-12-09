Мир 09 декабря 2023, 02:26 Дочь Миллы Йовович станцевала под хит Кати Лель «Мой мармеладный» Дочь актрисы Миллы Йовович поддержала популярный тренд с песней Кати Лель Unsplash

Читать 360tv в

Юная дочь актрисы Миллы Йовович, модель Эвер Андерсон, сняла тренд в TikTok на песню Кати Лель «Мой мармеладный». Ролик появился в Сети.

В отличие от миллионов других исполнительниц 16-летняя Эвер не стала облачаться в меха и надевать шапку-ушанку. Вместо этого она перевоплотилась перед поклонниками из девочки в домашней одежде в леди в вечернем платье.

Реклама

Хит исполнительницы Кати Лель бьет все рекорды в социальных сетях за рубежом. Пользователи со всего мира исполняют танцы под него, примеряя на себя образ русских девушек из «нулевых», главными атрибутами образа являются шубы и меховые шапки.

Под хит Кати Лель в TikTok станцевала мать Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер. На фоне такого успеха мировые бренды стали предлагать сотрудничество Кате Лель. Попадание песни «Мой мармеладный» на третье место в мировом чарте она назвала «вселенской фантастикой».