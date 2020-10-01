Дочь миллиардера проведет в тюрьме почти 7 лет за участие в секс-культе

В США дочь миллиардера Эдгара Бронфмана отправили в тюрьму более чем на шесть лет. Женщину признали виновной по делу о мошенничестве в рамках участия в секс-культе NXIVM.

Приговор 41-летней Клэр Бронфман вынес 30 сентября федеральный суд Бруклина, сообщил телеканал CNN. Она получила 81 месяц тюрьмы (шесть лет и девять месяцев) вместо запрошенных прокуратурой 60. Два года женщина уже провела под домашним арестом.

Бронфман созналась, что укрывала нелегала, жившего в США для неоплачиваемого «труда и услуг». Дочь миллиардера также заявила, что проводила мошеннические операции с кредитками от лица главы NXIVM Кита Ранье.

Клэр Бронфман приходится дочерью бывшему главе канадской корпорации Seagram.

NXIVM появилась во второй половине 1990-х годов. Деятельность организации значилась как «тренинги по самосовершенствованию». При расследовании выяснилось, что Ранье собрал себе настоящий гарем из женщин. Их обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами лидера организации, вымогали у них деньги и не давали есть. На случай, если «рабыни» решат покинуть культ, их шантажировали интимными снимками и компрометирующей информацией.

В 2018 году за участие в NXIVM задержали шесть человек, в том числе американскую актрису Эллисон Мэк, известную по роли Хлои Салливан в «Тайнах Смолвиля». Она призналась во вменяемых ей преступлениях и ожидает вынесения приговора.