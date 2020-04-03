Дочь маршала Конева высказалась о сносе памятника ее отцу в Праге

Сегодня, 3 апреля, в центре Праги снесли памятник маршалу Ивану Коневу. Наталия предположила, что столица Чехии могла воспользоваться карантином, чтобы избавиться от монумента, не привлекая к этому общественность.

«Я связывалась с посольством РФ в Праге, мне сообщили, что монумент отцу демонтировали сегодня днем, и пока он вывезен на склад. Раньше говорили, что скульптуру могут отправить после демонтажа в Музей тоталитаризма. Я решительно против, поскольку мой отец не поддерживал тоталитарный режим, он лишь воевал против фашизма в Европе — Польше, Германии, Чехословакии. А советизация — это совсем другая история, это область политических отношений, политики. В политике мой отец участия никогда не принимал», — заявила дочь маршала.

Наталия переживает, что не успела посетить памятник своего отца. Ее беспокоит, что пришлось проститься с памятником, который олицетворял Победу для очень многих людей. Для всех солдат и офицеров, которые освобождали территорию Праги.