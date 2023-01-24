Мир 24 января 2023, 02:17 Дочь конгрессвумен арестовали за нападение на полицейских Дочь конгрессвумен Кларк арестовали в Бостоне за вандализм и нападение на полицию freepik

Читать 360tv в

Полиция арестовала 23-летнюю дочь конгрессвумен Кэтрин Кларк за осквернение памятника и нападение на сотрудника правоохранительных органов. Джаред Дауэлл расписала антиполицейскими лозунгами один из городских монументов, уточнили в пресс-релизе полиции.

Кларк является координатором фракции демократов в палате представителей Конгресса США. Это второй по значимости пост в иерархии демократического меньшинства.

Реклама

«При аресте… группа примерно из 20 протестующих начала окружать офицеров, выкрикивая ругательства через мегафоны на дороге общественного пользования, приведя к остановке движения… Одного из офицеров ударили по лицу», — сообщили в полиции.

Реклама

Конгрессвумен подтвердила арест дочери и заявила, что доверяет американской юридической системе. Ее дочери предъявили обвинения в нападении с применением опасного оружия, а также в «разрушении или повреждении частной собственности и повреждении собственности посредством нанесения граффити», говорится в пресс-релизе.

Американского конгрессмена, солгавшего в биографии перед выборами, могут лишить поста. Поводом станет нарушение в финансировании его избирательной кампании.