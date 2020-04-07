Дочь Конева отреагировала на снесенный памятник своему отцу

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж на личной странице в Facebook пошутил о снесенном памятнике.

«У него не было маски. Правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос», — отметил Коларж. Он напомнил о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в Чехии.

Наталия Конева ответила на его высказывание и уточнила, что не все граждане страны согласны с его позицией.

«Это не только памятник моему отцу, это памятник солдатам, которые действительно внесли свой самый главный вклад в разгром фашизма в Европе. И я думаю, что этот жест и вот такое отношение к этой памяти разделяет вовсе не большинство чехов, не большинство жителей Праги, а те, которые хотели бы вообще вычеркнуть этот исторический эпизод своей собственной истории. Потому что ясно, что встречали наши войска и полководца, который привел эти войска к победе, искренне и с душой. Трудно заподозрить, что кто-то в этот период лицемерил или носил какую-то маску любви. Мне кажется, что это отношение даже к своему старшему поколению, которое было очевидцем событий, очень несправедливо», — добавила дочь военачальника.

По ее словам, в настоящее время все люди нуждаются в солидарности.

«Мы, конечно, не должны забывать то, что произошло в 1945 году. Камни, памятники хранят эту память. И есть люди, как господин Коларж, который возглавляет свой муниципалитет. Он наверное считает, что может подвести итог и с сардонической улыбкой сказать, что Конев без маски. А мне в голову приходит другая мысль: что, наверное, именно сейчас, когда человечество столкнулось с такой угрозой, люди нуждаются в солидарности — в европейской солидарности, в солидарности в том числе с нашей большой страной и людьми. И эта солидарность, это чувство нашей близости не должны позволять испортить наши отношения», — пояснила Конева.