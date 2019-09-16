Дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности мамы

Принц Ульям рассказал о новом пристрастии дочери Подробнее

Юная Шарлотта пошла в первый класс в престижную школу имени Томаса Баттерси. Своим новым друзьям девочка по секрету рассказала, что мама ждет девочку. Эту беседу подслушала одна из помощниц учителей, которая немедленно сообщила новость журналистам.

Пока не ясно, насколько достоверны слова принцесса. Однако педагоги отметили, что Шарлотта говорила достаточно громко и уверенно. Впрочем, журналисты не отвергают мысль, что ребенок мог выдать желаемое за действительное или неправильно понять услышанное от родителей.

Кейт Миддлтон вошла в британскую королевскую семью в 2011 году. Она подарила принцу Уильяму трех детей: шестилетнего Джорджа, четырехлетнюю Шарлотту и годовалого Луи, напомнил сайт «Дни.ру».