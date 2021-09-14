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    14 сентября 2021, 15:19

    Дочь Франчетти заявила, что его не будут экстрадировать на Украину

    Ольга Назаркина

    Задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти не будут экстрадировать на Украину. Об этом заявила его дочь Диа Франчетти.

    Дочь Франчетти заявила, что его не будут экстрадировать на Украину

    По ее словам, сегодня суд в Праге будет решать вопрос о предварительном заключении ее отца, но об экстрадиции речи не идет, сообщил телеканал RТ.

    «Будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет», — подчеркнула Диа Франчетти.

    Девушка добавила, что ее отца содержат в хороших условиях, у него есть пища, доступ к медицинской помощи и все необходимое.

    Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру Украины. В СМИ появилась информация, что это может быть связано с событиями «Крымской весны», но официальных данных о том, чем обусловлено задержание, нет.

    Посольство России в Чехии потребовало от чешского МИД объяснить мотивы действий властей республики, а также прояснить, что инкриминируют Франчетти. СК РФ также направил в Прагу запросы на этот счет.

    Представитель МИД РФ Мария Захарова накануне сообщила о том, что задержание Франчетти обсуждалось с послом Чехии Витезславом Пивонькой. От дипломата потребовали предоставить детальную информацию касательно этого инцидента.

    «Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан <…> не останется без реакции с нашей стороны», — отметила она.