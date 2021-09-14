Дочь Франчетти заявила, что его не будут экстрадировать на Украину

Задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти не будут экстрадировать на Украину. Об этом заявила его дочь Диа Франчетти.

По ее словам, сегодня суд в Праге будет решать вопрос о предварительном заключении ее отца, но об экстрадиции речи не идет, сообщил телеканал RТ.

«Будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет», — подчеркнула Диа Франчетти.

Девушка добавила, что ее отца содержат в хороших условиях, у него есть пища, доступ к медицинской помощи и все необходимое.

Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру Украины. В СМИ появилась информация, что это может быть связано с событиями «Крымской весны», но официальных данных о том, чем обусловлено задержание, нет.

Посольство России в Чехии потребовало от чешского МИД объяснить мотивы действий властей республики, а также прояснить, что инкриминируют Франчетти. СК РФ также направил в Прагу запросы на этот счет.

Представитель МИД РФ Мария Захарова накануне сообщила о том, что задержание Франчетти обсуждалось с послом Чехии Витезславом Пивонькой. От дипломата потребовали предоставить детальную информацию касательно этого инцидента.

«Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан <…> не останется без реакции с нашей стороны», — отметила она.