Дочь экс-президента Румынии отправили за решетку по делу о коррупции

Апелляционный суд Румынии приговорил к пяти годам тюрьмы Иоану Бэсеску по уголовному делу об отмывании денег. Это старшая дочь бывшего президента страны Траяна Бэсеску, который победил на выборах с антикоррупционными лозунгами. Как сообщило издание Balkan Insight, все незаконно полученные средства Иоана вместе с сообщниками потратила на предвыборную кампанию отца.

Согласно обвинительному заключению, в преступную группу кроме дочери президента входила министр туризма Елена Удря и еще два политика. Деньги заговорщики собирали путем хищений из бюджета и уклоняясь от уплаты налогов.

Полученную сумму они потратили на избирательную кампанию Траяна Бэсеску в 2009 году. Тогда он шел на свой второй срок, а Елена Удря была руководителем его предвыборного штаба.

После окончания срока полномочий президента экс-министр туризма сбежала из Румынии на Коста-Рику, где оставалась до июля 2019 года. После возвращения суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы по этому же делу.

Сегодняшний приговор дочери экс-президента не окончательный. Ее адвокаты могут его обжаловать в Верховном суде Румынии.

Траян Бэсеску занимал пост президента Румынии с 2004 по 2014 год. Бывший капитан корабля торгового флота он пришел к власти с антикоррупционными лозунгами. На своем посту он расширил полномочия Национального управления по борьбе с коррупцией, которое сегодня добилось приговора его дочери. В данный момент Траян Бэсеску занимает пост депутата Европейского парламента.