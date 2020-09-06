Дочь Ефремова заметили на акции в Белоруссии

Дочь Михаила Ефремова приехала в Белоруссию, чтобы поучаствовать в протестных акциях. Анну-Марию заметили с «радужным» флагом в толпе шествующих женщин в Минске.

«Вы думаете, я вас не переиграю? Я вас не уничтожу? — я вас уничтожу. Ради того, чтобы попасть на этот митинг, я полулегально пересекла границу», — заявила журналистам девушка в ответ на просьбу обратиться к белорусской власти.

Само протестное шествие женщин проходило в Минске 5 сентября. Дочь Ефремова присоединилась к ЛГБТ-колонне, завернувшись в «радужный» флаг. Ранее о своей поездке в Белоруссию девушка рассказала подписчикам в Twitter.

Протестные акции начались в Белоруссии после оглашения результатов президентских выборов. Голосование прошло 9 августа. Александр Лукашенко смог набрать 80,1% голосов, благодаря чему обошел оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Несогласные с результатами вышли на улицы городов с митингами. Они требуют отставки действующего президента и проведения еще одного голосования.