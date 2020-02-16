Дочь бывшего главы разведки США задержали за убийство бойфренда

Инцидент произошел поздним вечером 13 февраля в городе Роквилл под Вашингтоном. София Негропонте поссорилась со своим бойфрендом, 24-летним Юсуфом Расмуссеном, и ударила его ножом. Вскоре после приезда полиции мужчина скончался.

Свидетелем конфликта стал друг пары. Он рассказал, что молодые люди выпивали и смотрели телевизор, а затем начали ссориться и драться. Сам он вызвал полицию и скорую.

Джон Негропонте — известный американский дипломат, работавший послом в Гондурасе, Мексике и Ираке. В 2005–2007 годах, во время президентства Джорджа Буша-младшего, он возглавлял национальную разведку, затем был замом госсекретаря. Во время работы в Гондурасе Негропонте и его жена Диана усыновили пятерых детей.