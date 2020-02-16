    16 февраля 2020, 01:54

    Дочь бывшего главы разведки США задержали за убийство бойфренда

    Кирилл Фролов

    В США задержали 27-летнюю Софию Негропонте. Девушку подозревают в убийстве ее молодого человека, сообщила полиция штата Мэриленд. Подозреваемая является приемной дочерью бывшего директора национальной разведки Джона Негропонте, подтвердила мать Софии.
    Дочь бывшего главы разведки США задержали за убийство бойфренда

    Инцидент произошел поздним вечером 13 февраля в городе Роквилл под Вашингтоном. София Негропонте поссорилась со своим бойфрендом, 24-летним Юсуфом Расмуссеном, и ударила его ножом. Вскоре после приезда полиции мужчина скончался.

    Свидетелем конфликта стал друг пары. Он рассказал, что молодые люди выпивали и смотрели телевизор, а затем начали ссориться и драться. Сам он вызвал полицию и скорую.

    Джон Негропонте — известный американский дипломат, работавший послом в Гондурасе, Мексике и Ираке. В 2005–2007 годах, во время президентства Джорджа Буша-младшего, он возглавлял национальную разведку, затем был замом госсекретаря. Во время работы в Гондурасе Негропонте и его жена Диана усыновили пятерых детей.