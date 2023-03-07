Мир 07 марта 2023, 05:57 Дочь Билла Гейтса пожаловалась на травлю из-за своего темнокожего парня Daily Mail: Фиби Гейтс призналась, что подписчики затравили ее из-за межрасовых отношений freepik

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Дочь Билла Гейтса Фиби призналась, что ее оскорбляют подписчики в Сети из-за отношений с чернокожим парнем. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Двадцатилетняя Фиби Гейтс раскритиковала «неправильные представления» о ее семье в Сети и возмутилась расистским троллингом, с которым столкнулась из-за отношений с чернокожим парнем. Своего приятеля девушка представила в июле 2022 года, с тех пор подписчики оставляют негативные комментарии, обвиняя ее в межрасовых отношениях.

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«Сейчас 2023 год. Мне надоело, что меня мемизируют за межрасовые отношения», — заявила Фиби.

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Друга Фиби Гейтс зовут Роберт Росс, они познакомились в Стэнфордском университете. Росса обвиняют в том, что он якобы использует дочь Гейтса из-за ее состояния.

В соцсетях Фиби Гейтс размещает клипы, где демонстрирует наряды и косметику, тренируется. Также представлены видеоролики с обсуждением политики, прав женщин, абортов. В клипах снимается мать Фиби Мелинда Гейтс.