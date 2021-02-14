Дочь Билла Гейтса пошутила про чипирование после прививки от коронавируса

24-летняя Дженнифер Гейтс сделала прививку от коронавируса SARS-CoV-2. После вакцинации девушка пошутила про чипирование, которым якобы занимается ее отец.

Об этом она рассказала в своем Instagram. Пока что Дженнифер получила только первую дозу вакцины. Она опубликовала фотографию, на которой сидит в маске с наклейкой «Я получила свою прививку от COVID-19» в руке.

Дочь Гейтса призвала остальных тоже задуматься о вакцинации и сделать прививку.

«Чем больше людей приобретут иммунитет, тем безопаснее будет для всех», — написала она.

Кроме того, она прошлась по конспирологической теории, которая возникла некоторое время назад: якобы Билл Гейтс под видом вакцинации чипирует население.

«Увы, вакцина не вживила мне в мозг моего гениального отца. Ах, если б только у mRNA была такая сила», — пошутила Дженнифер.

Ранее Гейтс отметил, что фейковые новости про вакцину от коронавируса могут продлить срок пандемии. «Газета.ru» отметила, что он также вновь опроверг информацию о своей причастности к распространению вируса.

В начале февраля Гейтс предупредил человечество о новых угрозах. Ura.ru отметило, что миллиардер предсказал повышение смертности после завершения пандемии — в этот раз причиной станет в том числе изменение климата. До этого основатель Microsoft отметил, что сейчас мир не готов к следующей пандемии. Он отметил, что новая болезнь, которая обрушится на человечество в будущем, будет только хуже. Его слова процитировал RT.