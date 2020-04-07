    07 апреля 2020, 14:16

    Добычу ресурсов на Луне посчитали бесполезной

    Ольга Ситникова

    Генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев подчеркнул, что жителям Земли невыгодно добывать полезные ископаемые на космических телах. Об этом сообщило ИА НСН.

    По мнению Зайцева, новый указ Трампа — просто «громкое заявление».

    «Да, действительно на небесных телах есть пригодные для эксплуатации полезные ископаемые и ресурсы, но экономически их добыча совершенно не выгодна и бесполезна. Это возможно будет востребовано когда-то в будущем, но точно не сейчас. Если рассуждать с точки зрения технологических возможностей, то в принципе это частично возможно. Одно дело доставить один луноход на поверхность луны, чтобы добыть то же грунт для исследований, что мы можем с легкостью сделать, другое дело организовать на поверхности луны производство по добыче полезных ископаемых, и тут я уже сомневаюсь, да и средства на это нужны колоссальные», — пояснил эксперт.

    Он добавил, что предложение американского президента — «это чисто политическая акция».

    Ранее Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который отвергает соглашение ООН 1979 года. Согласно тому договору, Луна — всеобщее достояние человечества. Новый документ США наделяет американцев правом на коммерческие исследования и добычу полезных ископаемых в космическом пространстве.