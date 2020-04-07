Добычу ресурсов на Луне посчитали бесполезной

По мнению Зайцева, новый указ Трампа — просто «громкое заявление».

«Да, действительно на небесных телах есть пригодные для эксплуатации полезные ископаемые и ресурсы, но экономически их добыча совершенно не выгодна и бесполезна. Это возможно будет востребовано когда-то в будущем, но точно не сейчас. Если рассуждать с точки зрения технологических возможностей, то в принципе это частично возможно. Одно дело доставить один луноход на поверхность луны, чтобы добыть то же грунт для исследований, что мы можем с легкостью сделать, другое дело организовать на поверхности луны производство по добыче полезных ископаемых, и тут я уже сомневаюсь, да и средства на это нужны колоссальные», — пояснил эксперт.

Он добавил, что предложение американского президента — «это чисто политическая акция».

Ранее Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который отвергает соглашение ООН 1979 года. Согласно тому договору, Луна — всеобщее достояние человечества. Новый документ США наделяет американцев правом на коммерческие исследования и добычу полезных ископаемых в космическом пространстве.