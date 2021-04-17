Добыча сланцевой нефти в США спровоцировала экологическую катастрофу

Добыча сланцевой нефти в южных штатах США обернулась экологической катастрофой. На ликвидацию ее последствий могут понадобиться сотни миллиардов долларов, следует из материала The Guardian.

Речь идет о нефтеносном регионе, который находится на территории штатов Техас и Нью-Мексико — Пермский нефтегазовый бассейн. Это место считается центром американской нефтяной промышленности. Сланцевые месторождения разрабатываются там в последние годы.

Добыча сланцевой нефти обходится дороже, классические сорта. Это происходит из-за технологической сложности процесса. Бизнес, в связи с этим, становится рентабельным только если мировые цены высокие. Многие добывающие компании в этих условиях банкротятся при долгом сохранении цен на низком уровне. Они фактически бросают скважины на нефтеносных участках.

По закону неиспользуемые скважины и вышки нефтяники должны законсервировать. Это делается для того, чтобы окружающей среде не было от них вреда. На деле же немало компаний к консервированию подходят недостаточно ответственно.

Московский нефтеперерабатывающий завод начал выпуск бензина с октановым числом 100 на новом комплексе «Евро+». «Сотым» заправляют современные модели авто и самолеты малой авиации. Комплекс заработал прошлым летом. Новый комплекс заменил сразу пять устаревших установок, при этом он компактнее, производительность выросла, а воздействие на атмосферу снизилось.