Добыча нефти в Казахстане упала на 1,4% в 2020 году

За названный период 51,5 миллиона тонн составили объемы добычи нефти, сократившись на 1,4% в сравнении с тем же показателем 2019 года. Об этом рассказал министр энергетики республики Нурлан Ногаев в ходе заседания правительства.

По его словам, экспорт нефти за первые семь месяцев текущего года в Казахстане составил 42 млн тонн, что на 0,4% выше, чем в том же периоде 2019 года.