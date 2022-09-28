Добыча нефти на «Сахалине-1» в 2022 году сократилась вдвое | 360°

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Добыча нефти на «Сахалине-1» в 2022 году сократилась вдвое

Губернатор Лимаренко: добыча нефти и конденсата сократилась вдвое на «Сахалине-1»

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Уровень добычи нефтепродуктов и конденсата на проекте «Сахалин-1» в 2022 году сократилась вдвое по сравнению с аналогичным отрезком в 2021 году. Об этом на Дальневосточном энергетическом форуме сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, написало РИА «Новости».

«Общий объем добычи нефти и конденсата в 2022 году по сравнению с периодом 2021 года сократился в два раза. А сейчас поток прекратился полностью», — сообщил он.

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По словам главы региона, изначально планировалось, что добыча в 2022 году составит 8,9 миллиона тонн нефти, однако теперь ее объем упадет до 4,2 миллиона тонн.

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«Компания Exxon Neftegas Ltd сообщила о форс-мажорных обстоятельствах и полностью  остановила добычу сырья, начиная с 16 сентября», — добавил он.

Оператором проекта «Сахалин-1» является американская компания Exxon Neftegas Ltd, ей принадлежат доля 30%. У российской «Роснефти» и индийской ONGC 20%,  а японской Sodeco принадлежат 30% проекта.

Ранее власти Японии сообщили о намерении сохранить свои интересы в «Сахалине-1».

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