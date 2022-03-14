Добровольцы из Сирии записали видео с поддержкой спецоперации

Новая группа сирийских добровольцев записала видео с поддержкой спецоперации России на Украине, заявив о желании сражаться с националистами. Видео показали в Telegram-канале телеканала «Звезда».

У большинства из добровольцев есть солидный боевой опыт, полученный во время длительной войны в Сирии.

Также из Сирии в ДНР направлено более 110 тонн груза гуманитарной помощи, в том числе провиант, теплые вещи и товары первой необходимости.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял о желании добровольцев из стран Ближнего Востока отправиться на Украину и помочь российским войскам. Президент Владимир Путин поддержал эту идею, отметив, что нужно идти навстречу людям, готовым оказать помощь народу Донбасса.

Также Путин сказал, что добровольцам необходимо помочь перебраться в Донбасс и передать в регион трофейную технику западного производства, стрелковое оружие и танки.