Добровольцы из батальона «Ахмат» выразили надежду, что вернутся домой к Ураза-байраму

Освобождение Мариуполя от украинских националистов затянулось, поскольку боевики прячутся за мирных жителей. Однако бойцы чеченской Росгвардии рассчитывают на скорую победу — чтобы успеть домой на праздник Ураза-байрам.

Командир добровольческого батальона «Ахмат» Апти Болотханов рассказал Ura.ru, все «скоро закончится».

«На днях. На праздник Ураза-байрам собираемся быть дома», — отметил он.

По словам Болотханова, после легенд и слухов о ВСУ чеченские бойцы не встретили в Мариуполе достойного сопротивления.

«Они прячутся за спинами мирных жителей. Если бы мирных жителей тут не было бы, операция давно закончилась бы», — подчеркнул командир «Ахмата», признавшись, что порой прибывшие из Чечни добровольцы сталкивались с определенными трудностями.

Приходилось действовать осторожно, поскольку в городе «мирные жители во всех домах, подвалах».

Чеченцы, сражающиеся в националистических батальонах, не хотят принимать от «Ахмата» честный бой.

«На той стороне — чеченоговорящие, так скажем. <…> Что о них можно говорить, если они из Чечни убежали. А тут что они смогут делать? <…> Мы зовем их, <…> куда им удобно воевать. Они же воевать с нами не хотят», — заключил Болотханов.