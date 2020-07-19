Добровольцами в армию Азербайджана записались 38 тысяч человек

В ведомстве уточнили, что заявления поступали в электронном виде в центральный аппарат, а также в ходе личных визитов в местные управления отделы и подразделения службы. Всех желающих зарегистрировали по соответствующей форме.

Боестолкновения между Баку и Ереваном началось 12 июля в приграничном Товузском районе. Стороны обвинили друг друга в нарушении прекращения огня и использовании артиллерии. Военные Азербайджана заявили, что со стороны Армении шел обстрел их позиций из артиллерийских установок. Ереван в свою очередь обвинил военных Азербайджана в попытке проехать через границу на автомобиле УАЗ под прикрытием артиллерии и захватить опорный пункт.

В ходе боевых столкновений со стороны Азербайджана погиб генерал-майор Полад Гашимов. Он стал шестым убитым в ходе конфликта. Всего со стороны Баку погибли 12 человек. В Армении сообщили о четырех жертвах и 10 раненых.

После 15 июля боестолкновения прекратились. Но на следующий день Министерство обороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле приграничных сел из артиллерии. Военное ведомство соседней страны назвало это заявление дезинформацией и обвинило Армению в обстреле приграничных сел.

Последние несколько дней ситуация стабилизировалась, но остается напряженной. На этой неделе стало известно, что военное ведомство Азербайджана объявило, что не будет объявлять мобилизацию из-за военного конфликта на границе. Однако о своем желании пойти добровольцами заявили несколько тысяч молодых граждан республики. Среди них оказались певцы, модели и актеры.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решить конфликт с Азербайджаном силой не получится, поэтому необходимо начать мирные переговоры.

Он отметил, что нужно создать международную систему мониторинга по соблюдению режима прекращения огня. При этом он отметил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ должны продолжиться.