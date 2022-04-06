Добровольцам теробороны Украины разрешили применять артиллерию и ракетные системы

Украина разрешила добровольцам территориальной обороны применять артиллерию и ракетные системы. Об этом сообщили на сайте Кабмина страны. Раньше тероборона имела право применять только стрелковое оружие.

Постановление приняли на заседании правительства Украины 5 апреля. Изменения внесли в постановление Кабинета министров Украины от 29 декабря 2021 года «Об утверждении порядка применения членами добровольческих формирований территориальных общин личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны».

«Это решение будет способствовать выполнению членами добровольческих формирований территориальных общин задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины», — отмечено в сообщении.

Документ «обеспечит правовое урегулирование порядка применения стрелкового оружия, других видов вооружения и боеприпасов к ним» при выполнении задач теробороной.

Ранее Верховная рада Украины приравняла добровольцев территориальной обороны к ветеранам войны.