«Добровольный» рабский труд или пятилетка за два года. Как выглядит образец цивилизации по-северокорейски

Город, которому дали статус уездного центра, рассчитан на проживание четырех тысяч семей. Люди поселятся в многоквартирных домах. Скучно не будет: в Самчжиене есть стадион и горнолыжная трасса. Большинство населения Северной Кореи относится к категории бедных и нищих слоев населения. Новое поселение должно выгодно отличаться от других городов страны.

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«Здесь есть красивые, чистые фасады, витиевато спроектированные здания, что не свойственно для других северокорейских городов. Турист не наткнется здесь на неухоженные окраинные районы, которые можно увидеть в Пхеньяне и других городах», — поделился впечатлениями от посещения Самчжиена корреспондент NK News Колина Звирко.

Диаметр города не более трех километров. Пересечь Самчжиен можно пешком буквально за час. Здесь уже побывал Ким Чен Ын. Это было два года назад, когда был дан старт строительному проекту. Раньше на этом месте был населенный пункт, но большинство зданий пришлось перестроить, многие — снести.

Источник фото: NK NEWS / Twitter

СМИ Северной Кореи отмечали, что в городе должно было появиться 450 промышленных, жилых и развлекательных объектов. Сколько возвели на самом деле, никто не считал. Точное количество жителей Самчжиена неизвестно. Кроме того, нет информации и о том, расселились ли в дома обитатели старых построек или же квартиры заняли приехавшие из других регионов граждане.

Власти Северной Кореи не раскрывают сумму, которую потратили на реализацию проекта. И даже жесткие санкции, которые были наложены на государство, не помешали достроить город. NK News сообщил, что располагает доказательствами использования при возведении зданий принудительного труда.

«Этим даже хвастались местные СМИ, но они называли таких людей добровольцами», — сообщило СМИ.

В Северной Корее считается нормой жертвовать личные средства на «народную стройку» или участвовать в государственных проектах на добровольной основе. Люди ропщут, но вынуждены это делать. Откупиться могут лишь единицы.

Самнчжиен — образцово-показательный город. По мнению северокорейских властей, каждый населенный пункт в стране должен выглядеть именно так. Любопытно, что место для строительства символа счастливого будущего для государства было выбрано не случайно.

Самчжиен расположен рядом со священной горой Пэктусан. Считается, что где-то в этих местах родился Ким Чен Ир. Отец нынешнего правителя страны появился на свет в тайном партизанском лагере. Впрочем, китайские и советские архивы говорят, что Ким Чен Ир родился в 1941 году в селе Вятское, которое и сейчас легко найти на карте Хабаровского края.