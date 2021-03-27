Добровольные «паспорта вакцинации» ввели в Нью-Йорке

Власти штата Нью-Йорк первыми в Америке ввели цифровой «сертификат», который будут использовать для официального подтверждения вакцинации от коронавируса. В нем также будут указаны результаты отрицательного теста на коронавирус.

Об этом в своем Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

«Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус», — отметил он.

На сайте департамента здравоохранения штата уточнили, что «сертификат» будет представлен в виде QR-кода. Чтобы получить к нему доступ, пользователь должен будет установить специальное приложение в Apple App Store или Google Play Store.

Код можно будет показать на экране устройства или распечатать. При этом участие в программе добровольно. У жителей также останутся другие способы подтвердить свою вакцинацию или отрицательный тест на инфекцию. Для этого они смогут использовать как документы из медицинских учреждений, так и другие мобильные приложения.