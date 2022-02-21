Добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет объявили в ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет. Об этом сообщил «Интерфакс».

Руководитель самопровозглашенной Луганской народной республики своим указом постановил, чтобы призыв мужчин в возрасте старше 55 лет на военную службу осуществлялся добровольно.

Ранее, 19 февраля, на следующий день после объявления о начале эвакуации из Донбасса женщин, детей и стариков, глава ЛНР, как и его коллега в ДНР Денис Пушилин, подписал указ о мобилизации всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

В ЛНР 20 февраля сообщили, что ситуация на линии фронта резко обострилась. По данным Народной милиции, за сутки со стороны Украины не менее 50 раз обстреливали территории ЛНР, где под огонь попали 24 населенных пункта, а ВСУ начали готовиться к наступлению по всей линии фронта.

В ДНР в понедельник заявили, что украинские силовики обстреляли республику снарядами, запрещенными по Минским соглашениям. Огонь велся утром со стороны Богдановки в направлении населенного пункта Петровское, выпустили 26 мин.