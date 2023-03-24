24 марта 2023, 15:35
Добровольческий отряд «Эспаньола» прекратил сотрудничество с батальоном «Восток»
Добровольческий отряд «Эспаньола», в состав которого входили футбольные фанаты, прекратил свое сотрудничество с батальоном «Восток». Об этом написал «Ридус» со ссылкой на Telegram-канале подразделения.
Сообщается, что батальон «Восток» в ближайшее время должен стать частью Росгвардии.
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В феврале стало известно, что подразделение «Эспаньола» объявило о своем переформатировании в ЧВК.
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