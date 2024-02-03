03 февраля 2024, 14:50
«Добром эти визиты не заканчиваются». Песков напомнил о последствиях поездок Нуланд в Киев
Песков: визиты Нуланд в Киев добром не заканчиваются
Поездки заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд на Украину никогда не заканчивались добром. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
О визите Нуланд в Киев стало известно 31 января.
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«Во-первых, я бы предпочел не комментировать действия госпожи Нуланд. Лучше это сделать моим коллегам из МИД. Во-вторых, визиты Виктории Нуланд добром не заканчиваются. Мы помним это еще по 2014 году, когда она раздавала пирожки», — сказал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что США по-прежнему сохраняют к России враждебное отношение и провоцируют Украину на продолжение конфликта.
«Специальная операция продолжается. Мы начеку, наш президент знает, что делать», — добавил он.
Ранее украинские СМИ сообщили, что приезд Нуланд стал для киевского режима полной неожиданностью, свое намерение посетить украинскую столицу она не анонсировала заранее.
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