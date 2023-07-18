Мир 18 июля 2023, 16:21 Добиться быстрых результатов не в состоянии. Сырский сделал признание о ВСУ Сырский: ВСУ не в состоянии добиться быстрых результатов контрнаступления Ministry of Defense of Ukraine

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Армия Украины не в состоянии добиться быстрых результатов контрнаступления. Такое признание сделал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, сообщил ТАСС.

«Мы хотели бы получить очень быстрые результаты. Но на самом деле это практически невозможно», — заявил он в интервью Би-би-си.

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Сырский добавил, что ВСУ продвигаются «не так быстро, как хотелось бы». Отдельное внимание он уделил кассетным боеприпасам из США. По его словам, они уже прибыли на Украину. К использованию это вооружение будет готово в течение нескольких дней, уточнил генерал.

В Минобороны России ранее сообщали, что безуспешные попытки наступать ВСУ предпринимают с 4 июня. Глава ведомства Сергей Шойгу 11 июля заявил, что с начала контрнаступления противник потерял более 26 тысяч бойцов и три тысячи единиц вооружения.