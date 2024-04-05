Эксклюзив 05 апреля 2024, 13:53 «До сих пор чешется». Выпады Макрона в адрес России объяснили завистью из-за ОИ в Сочи Вице-спикер Госдумы Чернышев: Макрон завидует Путину из-за Олимпиады в Сочи

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Французский президент Эммануэль Макрон до сих пор завидует России из-за проведенной Олимпиады в Сочи. Именно этим можно объяснить его высказывания в адрес российских спортсменов в преддверии летних игр в Париже. Об этом ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой рассказал вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

По мнению Чернышева, Олимпийские игры, с точки зрения Эммануэля Макрона, должны были продемонстрировать все величие Франции. Поводом для такого желания, уверен вице-спикер Госдумы, могла стать Олимпиада в Сочи в 2014 году.

Они же все, понимаешь, у них же у всех «чешется», когда они вспоминают Сочи, 2014 год. Фантастическая церемония открытия, приехали все лидеры. Наш президент открывает, все красиво, вообще как это сногсшибательно! Или чемпионат мира. А он-то смотрел чемпионат мира в Москве, потому что Франция победила. Борис Чернышев вице-спикер Госдумы

Побывав в России на спортивном мероприятии, Эммануэль Макрон захотел провести нечто подобное и в Париже, указал он. Именно из-за этого желания РФ стала для французского президента врагом, добавил Чернышев.

«Его главный враг сейчас — Россия. И он ходил по улицам, ехал в машине и видел, как все украшено, какие стадионы, на самом великолепном высоком уровне, и ему становилось плохо», — пояснил он.

Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency / Global Look Press

Макрон хотел провести церемонию открытия Олимпийских игр — подобную той, что была в Сочи в 2014 году. Однако этому не суждено сбыться.

Сейчас все плевать будут в него. Он будет идти, в него будут плевать, как это уже делали не раз его же граждане. А тут весь мир приедет и наплюет на него, на этого недонаполеона. Это его гнетет крайне. Борис Чернышев

IMAGO/Leco Viana / Global Look Press

Падение популярности французского президента произошло сразу после того, как он обнародовал телефонные звонки с российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению вице-спикера Госдумы, Макрон действует по принципу «назло маме отморожу уши».

«Вот он себе это и делает. С ним больше никто не разговаривает. Потому что понимают, что он опубликует разговоры: не с одним, так с другим. Поэтому все с ним молчат, молчат и не хотят разговаривать. А он хочет позвонить кому-то, дать совет», — отметил он.

Аналогичным образом, добавил Чернышев, Эммануэль Макрон вел себя во время поездки экс-лидера США Дональда Трампа в Париж.