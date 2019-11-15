До пяти человек увеличилось количество раненных на военных складах в Балаклее

В результате взрывов, прогремевших на военных складах в Балаклее Харьковской области, пострадали пять человек. Все они находятся в больницах, один — в тяжелом состоянии.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Саперы погибли во время взрывов на украинском складе боеприпасов Подробнее

«По уточненной информации, в результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения двое военнослужащих-саперов погибли, пятеро военнослужащих-саперов ВС Украины получили ранения», — сказано в сообщении Генштаба. Пресс-служба уточнила, что один из них находится в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести, и еще трое получили легкие ранения. До этого сообщалось о четырех раненных.

Также стало известно, что на место ЧП отправлена опергруппа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенантом Сергеем Корнийчуком. Она выяснит причины и обстоятельства случившегося. Пока известно, что военнослужащие проводили утилизацию остатков боеприпасов и их элементов на территории военной части.

«С 15:13 15 ноября 2019 года никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано», — сообщил украинский Генштаб.

Военная прокуратура Харьковского гарнизона возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к военной службе.