Поведение американцев, которые идут на провокации, только поддерживает напряжение в Сирии. Конфликты закончатся вряд ли, хотя открытого противостояния не будет.

Экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов пояснил в беседе с РИА «Новости», почему американский броневик попытался выдавить российский «Тигр» с дороги. Видео, на котором, предположительно, запечатлена стычка между военными США и РФ, недавно появилось в Сети.

«Они (американские военные — прим. ред.) не заинтересованы, чтобы ситуация полностью стабилизировалась и Россия оказалась в этом урегулировании на первых ролях», — заметил он.

Подобных мелких провокаций, по мнению Ивашова, от американцев можно ждать и дальше. «До открытого противостояния не дойдет», — заключил генерал-полковник.

Размещенные в Сети кадры запечатлели, как в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии бронированный автомобиль с американским флагом сначала не давал проехать бронемашине «Тигр», а потом заставил съехать ее в поле. Видео снял пассажир ехавшей рядом с военной колонной машины. Оно оборвалось на моменте, когда оба транспортных средства остановились.