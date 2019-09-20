Учителей в США учат бить, а не прятаться. Это спасет детей во время шутинга

Курсы по борьбе с вооруженными преступниками в школах появились в США. Там решили, что обычные в таких ситуациях рекомендации спрятаться, затаиться и не привлекать внимание на самом деле не так уж хороши. Поэтому сотрудникам школ предложили научиться активно обезвреживать нападающих. И эта методика действительно поможет избежать большого числа жертв.

Вторая поправка к Конституции гарантирует американцам возможность иметь оружие. Так что вопрос о том, как правильно противостоять стрелкам в США был актуален всегда. Но особенно острым он стал после 1999 года, когда в школе «Колумбайн» двое старшеклассников устроили массовое убийство. Погибли 12 школьников и один учитель.

Первые организации по обучению борьбе со стрелками появились тогда. Сейчас, после новой волны расстрелов, они переживают второе рождение. О работе одной из таких компаний написала газета The New York Times.

Организация ALICE из Огайо предлагает двухдневные курсы по обезвреживанию стрелков. Стоит это 700 долларов. За это время и эти деньги представители компании проводят практические занятия по борьбе с преступником. Условия приближаются к реальным, только вместо настоящих пуль у фейкового злоумышленника — шарики, оставляющие ярко-желтый след. Это нужно, чтобы оценить, в кого попал преступник.

Как происходит атака? Чаще всего нападающий начинает стрельбу, ворвавшись в класс. Остановить — или даже подойти к человеку с винтовкой или пистолетом сложно. Тем не менее, в большинстве случаев есть возможность и немного времени, буквально несколько секунд, чтобы обезвредить преступника, сказал «360» бывший сотрудник службы психологических операций армии США Скотт Беннетт. И именно это отрабатывают на тренингах.

Школьные расстрелы как часть высокой моды. В США разгорелся скандал с дырявыми от пуль толстовками Подробнее

Может показаться, что это слишком рискованно и противоречит общемировым рекомендациям, рассказывающим, как вести себя при захвате в заложники. Как правило, тем, кто оказался в одном здании с вооруженным преступником, советуют как можно меньше привлекать внимание. В идеале — спрятаться, при невозможности этого сделать — держаться подальше.

Скотт Беннетт с этим не согласен. По его мнению, тренировки, которые несколько компаний сейчас проводят в школах, институтах и церквях в целом хорошо согласуются с положениями и правилами военной теории и теории самозащиты.

«Активный защищающийся находится в более выигрышном положении, чем жертва, которая прикинулась мертвой и пытается не привлекать внимания», — заявил Беннетт «360». Логика такая: если на вооруженного преступника одновременно бросятся все находящиеся в помещении люди, включая преподавателей, подростков, персонал и так далее, то у него будет максимум пара секунд. За это время он успеет выстрелить, возможно, в одного или двух человек. Но массового убийства не будет.

Если попытаться правильно обезвредить преступника, то жертв будет меньше, чем если дать ему возможность спокойно стрелять в людей. Скотт Беннетт.

Программы по защите от стрелков разрабатывали представители силовых структур, спецслужб, отставные военные, рассказал бывший офицер. Практика выстраивается грамотно — речи о том, чтобы пожертвовать кем-то ради спасения других, не идет. И тем более в этом не должны принимать участия дети, уверяет Беннетт.

Противостоять вооруженному преступнику голыми руками очень сложно, но в помещениях обычно есть множество предметов, которые можно использовать в качестве оружия.

«Мебель и ее части, посуда, цветочные горшки, в классах химии есть разные колбы, мензурки, сотовые телефоны. Можно кидать книги, — уточняет Беннетт. — Да в крайнем случае обувь. Тут главное отвлечь преступника, снизить его концентрацию».

В этом и состоит основная идея тренингов. Как жертва может стать защищающимся, защитником. Это многое меняет. Обычно такие школьные стрелки не готовы ни к какому противостоянию и сами очень напуганы в момент атаки Скотт Беннетт.

Правда, проблему расстрелов полностью это не решит. Беннетт уверен, что основной причиной участившихся атак стал системный кризис в западном обществе, поэтому и вопрос нужно решать системно. «Мы наблюдаем крах основного института — института семьи. И в то же время развивается зависимость от соцмедиа. Это также наносит удар по самоуважению людей», — полагает Беннетт.