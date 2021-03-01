СМИ: антикоронаврусные меры в Германии продлят до конца марта

В Германии введенные из-за пандемии коронавируса ограничения продлят до конца марта. С середины декабря прошлого года в стране объявили локдаун.

Планы немецких властей насчет общенационального режима ограничительных мер озвучило издание Business Insider со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Германия ввела общенациональные ограничения 2 ноября 2020-го, а 16 декабря их ужесточили до локдауна. В феврале режим предварительно продлили — до 7 марта.

С 15 февраля в некоторых регионах возобновились школьные занятия, открылись детские сады. с 1 марта заработали парикмахерские.

Канцлер Германии Ангела Меркель 3 марта соберет глав регионов на очередную видеоконференцию, на которой обсудят дальнейшую политику по борьбе с распространением COVID-19. Не исключено, что основную часть мер продлят до конца месяца.

Ранее Меркель анонсировала введение «ковид-паспортов»: цифровое подтверждение сделанной прививки от коронавируса должно заработать в течение трех месяцев. Оно станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран.