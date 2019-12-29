Минск не исключил беседы Путина и Лукашенко до конца года

По его словам, аргументы, которые используют стороны вполне понятны, но для разрешения вопроса требуется политическое решение. Поэтому он не исключил, что до конца года российский и белорусский лидеры выйдут на контакт друг с другом, чтобы определить развязки по указанным темам.

При этом ранее Дмитрий Крутой заявлял, что для согласования оставшихся дорожных карт Минску нужно два-три дня после чего президентам России и Белоруссии представят на подпись итоговые документы.

По словам российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева, Россия и Белоруссия имеют хорошие шансы выйти на подписание Программы действий Союзного государства в начале 2020 года. При этом вопрос о цене за газ для Минска могут оставить открытым.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в Санкт-Петербурге 20 декабря. По итогам встречи министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что для завершения работы по интеграционным дорожным картам осталось решить вопросы по нефти, газу и единой налоговой системе. Всего дорожных карт 31, из которых утверждены уже 28.

При этом уже через несколько дней после встречи в Санкт-Петербурге Лукашенко заявил, что Москва и Минск находятся на «этапе раздорожья». С такой позицией не согласились в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встречи российского лидера с белорусским коллегой в Сочи и Санкт-Петербурге говорят об обратном.